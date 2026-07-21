Москва21 июл Вести.Сроки присоединения Черногории к Европейскому союзу остаются неопределенными. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Процесс осложняется темпами согласования процесса вступления, а также разногласиями, происходящими внутри самого ЕС, отметил он.

Возникает большой вопрос: сможет ли Черногория стать членом Европейского союза к 2028 году? Если добавить к этому, что Европейский союз находится в серьезном кризисе, особенно после избрания Дональда Трампа президентом США, после ближневосточного кризиса между Израилем и Газой, затем Израилем и Ираном, а также между США и Ираном, то все это в значительной степени ставит под сомнение само единство Европейского союза. Если учесть также различные позиции и мнения по поводу антироссийских санкций в ЕС - начиная с Венгрии, Словакии и некоторых других стран или членов НАТО, таких как Турция, - становится ясно, что крупные геополитические события будут определять, станет ли Черногория членом ЕС или нет, а не ее собственные достижения