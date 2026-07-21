В Скупщине Черногории призвали к достижению мира между РФ и Украиной Депутат Скупщины Черногории об украинском конфликте: это большая трагедия

Москва21 июл Вести.Россияне и украинцы фактически "единые народы". Из-за этой близости вооруженный конфликт между ними воспринимается как трагедия. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии (ДНП), депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Крайне важно достигнуть мирного соглашения между двумя сторонами, отметил он.

Я не вижу разницы между русским и украинским православными народами, так же как не делаю различий между сербским и черногорским православными народами. Для меня [конфликт на Украине] это большая трагедия, и я считаю, что было бы очень важно, если бы при посредничестве Соединенных Штатов и некоторых других стран, желательно с минимальным участием стран Европейского союза, а также с участием Китая и Индии, был достигнут мирный договор между Россией и Украиной. Я был бы одним из самых счастливых людей из-за этого сказал Кнежевич

В свою очередь Сербия не намерена присоединяться к военной коалиции, которую Евросоюз создает для борьбы с Россией. С таким заявлением выступил бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.