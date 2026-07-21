В Черногории заявили о военной помощи Украине на 10 млн евро Депутат Кнежевич: Черногория отправила военную помощь Украине на 10 млн евро

Москва21 июл Вести.Черногория отправила военную помощь Украине на более чем 10 млн евро, заявил председатель Демократической народной партии страны, депутат Скупщины Милан Кнежевич в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой.

Черногория уже оказывала помощь боеприпасами и вооружением. По моим данным, сумма составляла около 10 миллионов евро, что является серьезным позором для Черногории, и я это критиковал сказал Милан Кнежевич

Он подчеркнул, что был бы одним из самых счастливых людей, если бы между Россией и Украиной были бы достигнуты мирные соглашения.