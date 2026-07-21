Москва21 июлВести.Черногория отправила военную помощь Украине на более чем 10 млн евро, заявил председатель Демократической народной партии страны, депутат Скупщины Милан Кнежевич в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой.
Черногория уже оказывала помощь боеприпасами и вооружением. По моим данным, сумма составляла около 10 миллионов евро, что является серьезным позором для Черногории, и я это критиковалсказал Милан Кнежевич
Он подчеркнул, что был бы одним из самых счастливых людей, если бы между Россией и Украиной были бы достигнуты мирные соглашения.