Политик Кнежевич назвал конфликт на Украине запланированной атакой НАТО на РФ Кнежевич: конфликт на Украине – нападение НАТО на Россию

Москва21 июл Вести.Происходящее на Украине на самом деле является конфликтом между Россией и НАТО, где "НАТО воюет с Россией до последнего украинца". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

По его словам, это понимают все, кто хоть немного разбирается в геополитике.

Это давно запланированный конфликт между НАТО и Россией, то есть нападение НАТО на Россию, начиная с поддельного минского соглашения, которое использовалось лишь для того, чтобы НАТО могло вооружать Украину и готовиться к, так сказать, решающей битве с Российской Федерацией отметил Кнежевич

На Западе войны ведутся прежде всего через банки, поэтому вопрос о возможном нападении Европы на Россию прежде всего – финансовый. Об этом в интервью информационной службе "Вести" ранее заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.