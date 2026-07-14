Кустурица назвал причину, по которой Запад может напасть на РФ Кустурица обозначил причину, по которой Запад нападет на Россию

Москва14 июл Вести.Европа может пойти на войну с Россией, если западные банкиры не получат достойной прибыли от своих вложений в Украину. Об этом сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил в интервью ИС "Вести", комментирую подготовку стран Запада к противостоянию с РФ.

Он отметил, что вопрос нападения стран Европы на РФ – для него в первую очередь банковский.

Если воспринимать Вторую мировую войну как генеральную репетицию нынешней ситуации, то сегодня в Америке происходит то, что называется переходом власти от государства к частному сектору. Корпорации полностью берут власть в свои руки. Поэтому, если вы спрашиваете, нападут ли они [страны Европы] на Россию, то, насколько я знаю историю, отвечу так: если банкиры не получат достаточной прибыли — как сейчас принято говорить, достаточного return, достаточной отдачи от своих вложений, — они пойдут на Россию заявил Кустурица

Он также полагает, что сейчас противник делает ставку на смену власти в РФ.

То, что происходит сейчас, не похоже на заключительную стадию. Эти бомбардировки Москвы и все остальное — лишь проявление нервозности. Эта затянувшаяся война на земле показывает, что сейчас они делают ставку на смену власти в России. Мне кажется, сегодня существует большая идея использовать эти бомбы и беспилотники, падающие на Москву, для того чтобы изменить власть. Но я думаю, что русский народ слишком велик, чтобы поверить, будто это необходимо отметил режиссер

Кустурица подчеркнул, что как раз сейчас в Донбассе и на других территориях развивается наступление ВС РФ. Режиссер предположил, что удары по Москве в том числе связаны с успехами российской армии.

Ранее режиссер сообщил, что хотел бы получить российское гражданство в 2027 году.