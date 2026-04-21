Москва21 апр Вести.Наблюдающаяся милитаризация Евросоюза, продвижение военной повестки несут в себе серьезную угрозу. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Уже сегодня в ЕС строят планы по наращиванию поставок БПЛА на Украину, указал он. И призвал РФ активизировать партнерские связи.

Давайте обсуждать, что нам делать, как нам устроить свою жизнь, что нам нужно предпринять, какие у нас перспективы? Какие прочие опасности нам сегодня грозят? Их полно во всех смыслах. Где у нас реальный союз? На кого мы можем положиться вообще? Нам хотя бы нужно вести об этом честный, откровенный разговор. Нам не надо друг друга обманывать. Нам надо смотреть друг другу в глаза. И если мы будем это делать, я уверен, что такая нация, как наша, российская нация, она найдет выход из любого положения. Но для этого нужен разговор откровенный уже, а не, так сказать, некое виляние вокруг заявил Шахназаров

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что страны Европы на фоне проблем ВСУ решили нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России.