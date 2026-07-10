Эксперт: Европа финансово не может себе позволить победу России на Украине Политолог Солонников: для Европы война на Украине - вопрос финансового выживания

Москва10 июл Вести.Страны Европы по чисто финансовым соображениям не могут позволить себе завершение конфликта на Украине без поражения России, на которое они рассчитывают, заявил в интервью ИС "Вести" политолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

По его словам, Европа находится в ситуации, когда просто так завершить конфликт не может по финансовым принципам.

Европа не завершит конфликт сама по себе без того, что будет рассчитывать на выплату Россией нескольких сот миллиардов репараций - через Украину или напрямую, неважно сказал он

По его словам, финансовая Европа (и основные спонсоры войны - Польша, Великобритания, Германия, Франция, и Европа как институт в целом) - в таком положении, что просто так завершить конфликт, не получив денег, не в состоянии.

Огромный бюджетный дефицит, очень большие внешние кредиты, превосходящие уже ВВП национальных государств – просто так этот бюджет не закрыть отметил Дмитрий Солонников

Европейцы делают расчет на то, что Россия капитулирует и заплатит миллиарды, с помощью которых Европа и восстановит свое финансовое положение, считает эксперт.

Если не так, начнется банкротство, дефолты государств, банкротство ЕС как единого института. Так как такой сценарий в Европе не рассматривается, варианта "Б" в Европе не существует - то продолжение войны с требованием российской капитуляции сказал он

Никаких других финансовых проектов в Европе нет.

Поэтому война теперь для Европы — это вопрос собственного финансового выживания заключил Дмитрий Солонников

По его словам, в планы России не входит поражение на Украине, а это означает поражение Европы, которая становится банкротом.