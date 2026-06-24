Москва24 июн Вести.Европейские политики пытаются найти оправдание своим неудачам в реализации антироссийского курса через усталость общества. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог-международник Владимир Оленченко.

Он обратил внимание, что стремление "европейских русофобов" развалить Россию, вводя санкции и финансируя Украину, имеет обратный эффект, а ресурсы Европы "близки к исчерпанию".

Россия всегда, скажем, очень спокойна и спокойно реагирует, и это многие воспринимают как слабость. Поэтому думали, что все развалится само собой, а разваливаться начали они сами. Ресурс, которым они обладали, он уже близок к исчерпанию. Я имею в виду [ресурс] экономический. Те политики, которые стояли у, скажем, истоков антироссийской кампании, милитаризации они практически потеряли всякую популярность в своих обществах… Эти отсылки на то, что общество устало, – попытки оправдать то, что они ввели с самого начала неверную политику... Оправдать то, что сейчас им надо ее корректировать, оправдать то, что в Евросоюзе (ЕС) нарастают противоречия между странами-членами