Кустурица рассказал, при каких условиях Запад может вступить в войну с Россией Кустурица: вопрос о нападении Европы на Россию – прежде всего банковский

Москва15 июл Вести.На Западе войны ведутся прежде всего через банки, поэтому вопрос о возможном нападении Европы на Россию прежде всего – финансовый. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

Отвечая на вопрос о том, каким бы был фильм "Андеграунд", если бы он снимал его сегодня с учетом заявления Европы о подготовке к войне с Россией, режиссер подчеркнул, что вопрос нападения на Россию – это прежде всего вопрос денежный.

Я думаю, что "Андерграунд" повторить невозможно. "Андерграунд" создавался из моего глубокого увлечения одной идеей, которую я изучал в истории. Эта идея заключается в том, что на Западе войны ведутся прежде всего через банки. Поэтому вопрос о том, нападет ли Европа на Россию – для меня прежде всего банковский вопрос. Нужно спрашивать тех, кто может обанкротиться, если не вложит огромные средства для того, чтобы капитал продолжал обращаться и приносил им еще больше богатства. Только с этой точки зрения, на мой взгляд, вообще можно рассуждать о возможном нападении на Россию сказал Кустурица

Режиссер также отметил, что гуманитарные проблемы на Западе больше никого не интересуют, а славяне и православная культура воспринимаются как лишние.

На Западе, после появления Питера Тиля и его идей возник вопрос, на который он сам не сумел толком ответить: стремится ли он к тому, чтобы человечество сохранилось и чтобы человеческий род продолжал существовать? Он очень долго колебался, отвечая, нужно это или нет. А ответ заключается в том, что славяне для них лишние. Православная культура для них тоже лишняя. Это уже было видно в Киеве и в той агрессии, которую с их стороны сегодня испытывает православие заявил Кустурица

Ранее Кустурица заявил, что надеется получить российское гражданство в 2027 году.