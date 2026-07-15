Кустурица рассказал, почему больше не получает хорошие рецензии на Западе Кустурица: из-за поддержки Путина я не получаю хороших рецензий на Западе

Москва15 июл Вести.Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица заявил, что перестал получать хорошие рецензии в западной прессе после того, как впервые назвал российского президента Владимира Путина государственным деятелем гигантского масштаба. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Режиссер отметил, что на Западе уже 25 лет существует тенденция выступать против Путина, не принимая во внимание ни человеческие обстоятельства, ни общественные нормы.

Люди на Западе движутся именно в этом направлении, совершенно независимо от того, соответствует ли это истине или нет. Я знаю это по собственному опыту. Когда я впервые сказал, что Владимир Владимирович – государственный деятель гигантского масштаба, я больше никогда не получал хороших рецензий в западной прессе. Но это не имеет значения. Так оно и есть. Посмотрим. Время покажет. Именно время отсеивает, хороший фильм или плохой сказал он

Ранее Кустурица заявил, что надеется получить российское гражданство в 2027 году.