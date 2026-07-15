Кустурица рассказал о влиянии других государств на Сербию Кустурица: формула Сербии "ни Восток, ни Запад" сменилась на "и Восток, и Запад"

Москва15 июл Вести.Прежняя формула Сербии "ни Восток, ни Запад" изменилась и теперь звучит как "и Восток, и Запад", ключевой вопрос – что возьмет для себя страна от культур Китая, России и Запада. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

Он подчеркнул, что в современных условиях для Сербии важно сохранить свои корни, нравственность и Церковь.

Прежняя формула – "ни Восток, ни Запад" – изменилась. Теперь это "и Восток, и Запад". То есть речь идет о своеобразии государства, которое сохраняет свою нравственную основу, свою Церковь и свои корни между различными мирами. Сегодня этот мир разделен между Китаем, Россией и Западом. Теперь вопрос лишь в том, какое влияние, силу или инерцию Сербия воспримет от каждой из этих трех сторон. Именно из этого и родится ответ на вопрос, где на самом деле место Сербии. Что касается меня, то я, конечно, считаю, что место Сербии – в ее восточной части, которая и сегодня показывает, что коллективизм находится в гораздо более выгодном положении, чем крайний индивидуализм заявил Кустурица

Ранее он отметил важность формирования у молодежи понимания русско-сербского единства.