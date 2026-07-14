Москва14 июл Вести.Российская и сербская культуры объединены единым православным кодом. Верность традициям, вере и искусству делает народы двух стран мишенью для давления других стран. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Он также отметил, что русская литература для него – мощный источник творческого вдохновения.

Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие. Я считаю, что сербская и русская культуры именно из-за православия испытывают наибольшее давление, потому что не хотят отказываться от своих привычек, своих обычаев, своих ритуалов, своей веры, своих надежд, от всего того, что вошло в историю нашей литературы, кинематографа и живописи. А теперь все это как будто должно быть стерто. То есть в мире вообще существует идея стереть все и начать историю заново. А мы этого не чувствуем и мы этого не хотим. Именно поэтому [русский писатель Валентин] Распутин в этот момент моей жизни является, как мне кажется, очень важным и мощным источником вдохновения и для Сербии, и для России рассказал режиссер

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица взял за основу своего нового фильма "Чуружанка" повесть Распутина "Последний срок".