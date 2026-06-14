Москва14 июн Вести.Голливудское кино превращается в инструмент политического давления, в то время как российское делает упор на художественное наполнение. Такое сравнение привел ИС "Вести" советник президента Сербии по культуре Деян Савич.

В Сербии до 14 июня проходят показы фильмов кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Голливудских фильмов у нас уже слишком много. Сейчас их воспринимают совсем иначе. Они перестали быть просто развлечением и постепенно превращаются в инструмент политического давления, средство навязывания английского языка как доминирующего, формирования модели, которая часто может быть ошибочной. В то же время европейское кино, особенно русское, гораздо больше ценит художественную, а не коммерческую сторону, и зрители всегда это замечают и гораздо больше тяготеют к такому кино отметил Савич

Первым в списке стал сербский фильм режиссера Горана Радовановича "Лесной царь" о бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году и их последствиях. Его фильм получил "Бриллиантовую бабочку" за лучшую режиссуру. Эта трагическая картина о бомбардировках Югославии в 1999 году открыла программу показов.

Будущее наших отношений, я бы сказал, цементировано 5000 русских душ, погибших в 19 веке [во время сербско-турецкой войны] . Это невозможно просто так стереть из памяти. Во время сербско-турецкой войны — это была огромная жертва. Об этом писал и Достоевский, это осталось в литературе и оставило глубокий след. Российско-сербские отношения не зависят от текущей политики. Современная политика, особенно в Сербии, подвергается различным давлениям — прежде всего со стороны Запада и соседних стран региона. Но это не может разрушить наши отношения уверен Радованович

Благодаря подписанию соглашения между двумя министерствами культуры у кинематографистов открываются новые возможности для сотрудничества. С 12 по 14 июня в Сербии проходит международная программа кинопоказов фильмов — участников кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Организаторы рассчитывают, что премия станет основой для совместных проектов на всем евразийском пространстве.