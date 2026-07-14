Москва14 июл Вести.Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью ИС "Вести" поделился, что за основу своего нового фильма "Чуружанка" взял повесть "Последний срок", написанную Валентином Распутиным, так как его проза - это высокое искусство, проникающее в самую суть человеческого бытия.

По мнению режиссера, читателей повести Распутина "Последний срок" в экранизации ожидает поворот: действие истории переедет из сибирской деревни в сербский Чуруг. Именно поэтому лента получила название "Чуружанка" — это будет глубокая и личная история о закате человеческой жизни, рассказанная на сербский лад.

Речь идет об отчуждении внутри семьи, которая сегодня во всем мире достигла своего апогея. Валентин Распутин — один из величайших ваших писателей XX века. А его произведения— это высочайшее достижение литературы. При этом "Последний срок" — это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие заявил Кустурица

Он уверен, что семья — это единственное, что способно сохранить человека в нынешнем мире.

Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно заявил режиссер

В 1970 году советский писатель Валентин Распутин представил читателям повесть "Последний срок" — глубокое философское полотно, исследующее истоки человеческой нравственности. Это пронзительная история о пожилой женщине Анне, которая перед смертью собирает вокруг себя взрослых детей. Однако вместо ожидаемой поддержки она сталкивается с их эгоизмом и холодностью. Дети, занятые личными делами, не могут по-настоящему осознать трагедию матери, лишь ожидая ее скорого конца.

Завершение съемочного процесса в Чуруге запланировано на сентябрь 2026 года. После этого российская аудитория получит возможность оценить авторское прочтение классического произведения русской литературы сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

На сессии ПМЭФ "Культурный код как основа идентичности" Кустурица заявил, что русская культура включает в себя многие виды искусства и попытки декодировать их будут ошибочны.