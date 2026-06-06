Москва6 июнВести.Русская культура включает в себя многие виды искусства, и попытки декодировать их будут ошибочны. Такое мнение сербский кинорежиссер Эмир Кустурица высказал в интервью ИС "Вести" на сессии ПМЭФ "Культурный код как основа идентичности".
Русская культура – это русские романы, это русские писатели, это русские композиторы, это музыка – это все. И если вы хотите декодировать это, я думаю, что это будет ошибкасказал Кустурица
Ранее американская актриса Николь Кидман призналась, что была одержима русской культурой в начале своего творческого пути. Она вспомнила, что в то время у нее был составлен список из ста книг, рекомендованных к прочтению каждому человеку.