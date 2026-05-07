Николь Кидман рассказала, как в молодости была помешана на русской культуре

"Помешалась на русских": Николь Кидман рассказала о любви к культуре России Николь Кидман рассказала, как в молодости была помешана на русской культуре

Москва7 мая Вести.Актриса Николь Кидман в выпуске подкаста Las Culturistas призналась, что была одержима русской культурой в начале своего творческого пути.

Актриса вспомнила, что в то время у нее был составлен список из ста книг, рекомендованных к прочтению каждому человеку.

Я начала с [писателя Федора] Достоевского, погружалась в него, затем перешла на [писателя Льва] Толстого. И вот так я помешалась на русских поделилась она

Кидман также раскрыла подробности своей поездки в Санкт-Петербург в 2018 году. По словам актрисы, по приезде она посетила места, связанные с романом Толстого "Война и мир" и его героями.

Вот кто был в начале моего творческого пути – русские подытожила актриса

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что европейское общество устало противостоять русской культуре.