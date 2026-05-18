Москва18 мая Вести.Подобно самому Санкт-Петербургу, городу, не имеющему аналогов на земле, Государственный Русский музей был задуман и воплощен как нечто совершенно новое, без прецедентов. Об этом рассказала ИС "Вести" генеральный директор музея Алла Манилова.

По ее словам, в музее каждый найдет источник национальной идентичности, ключ к пониманию того, что такое наш национальный код.

Александр III пришел к мысли, что стране нужен первый имперский государственный музей, созданный не теми прекрасными купцами и другими людьми, которые приобретали произведения художников, а под государственную задачу - собрать самое главное наследие и окормлять страну. Люди 146 наций, национальностей, народностей и этносов жили в нашей стране. Музей не создавался под названием "Русский музей", как музей для русских. Он создавался как русский музей русской цивилизации. Для Русского музея главная миссия, как мы понимаем ее сегодня — это формирование приоритетного спроса на национальную культуру. Потому что здесь, не только в Русском музее, в музее вообще, но в музее национальном, тем более - здесь источник нашей национальной идентичности рассказала Манилова

Ранее сообщалось, что в Мраморном дворце Русского музея открылась самая масштабная за полвека ретроспектива художника Василия Тропинина. Экспозиция объединила более 100 живописных произведений и редких графических работ мастера.