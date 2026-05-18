Москва18 мая Вести.Археологические исследования Академии наук подтвердили, что город Изборск относится к древним русским городам. Об этом рассказала ИС "Вести" директор государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Изборск" Наталия Дубровская.

По ее словам, в музее "Изборск" находится уникальная древняя коллекция, подтверждающая название города. Изборск получил свое название в честь Избора, сына Словена. Считается, что первым князем его в 862 году стал Трувор. Об этом говорится в "Повести временных лет". Сегодня "Изборск" - стремительно развивающийся федеральный музей с древнейшей историей, находящийся в Печорском районе Псковской области.

Археологические исследования Академии наук проводились под руководством академика Седова. И вот теперь мы можем смело говорить, и это действительно серьезное научное подтверждение, - [здесь найдена] керамика славян-кривичей, а следов викингов не обнаружено. Поэтому это действительно уникальные находки говорят о древнем русском городе Изборске, 1150-летие которого было отмечено отдельным указом президента Российской Федерации ... Это место нашей национальной самоидентичности. отметила Дубровская

Она рассказала древнюю легенду легенда об изборских ключах.

Провожая мужа на фронт, изборянки привозили мужей на Словенские ключи и предлагали выпить глоток воды. Верили, что, выпив воды из словенских ключей, они обязательно вернутся домой рассказала Дубровская

В планах администрации музея создать музей побед русского солдата.

Изборск — это символ доблести ратного дела русского. Поэтому хочется создать музей побед нашего русского солдата, начиная с Александра Невского и вот до сегодняшнего дня. И та коллекция, которая у нас есть, это действительно железный город. И по силе характера, и по количеству стрел, копий, болтов арбалетных, которых мы находим в земле, и подвиг сейчас наших героев-десантников - Шестая рота. И мальчишек, которые сейчас защищают наше Отечество на спецоперации. Это все о сегодняшнем дне, но сегодняшний день опирается на наше великое наследие пояснила Дубровская

18 мая отмечается Международный день музеев. В этот профессиональный и просветительский праздник многие музейные институции по всему миру традиционно проводят дни открытых дверей, бесплатные экскурсии и специальные программы.

Ранее сообщалось, что в Мраморном дворце Русского музея открылась самая масштабная за полвека ретроспектива художника Василия Тропинина, Экспозиция объединила более 100 живописных произведений и редких графических работ мастера.