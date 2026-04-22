Москва22 апр Вести.В Ярославле дан старт уникальному проекту "Дни Соловков". Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

С 20 апреля по 12 июня в зале регионального отделения Союза художников работает выставка, отражающая духовное и культурное наследие Соловецкого монастыря XV – XIX веков, трагические события XX столетия и возрождение Соловков в наше время. Представлены почитаемые иконы, фотографии и картины, копии архивных документов и подлинные предметы написал он в своем канале в мессенджере MAX

Выставка, а также проводимые на ней тематические экскурсии и кинопоказы документального фильма о Соловках — бесплатные. В рамках программы "Дни Соловков" также пройдут встречи с представителями Соловецкого монастыря и музея-заповедника, благотворительный концерт в помощь участникам спецоперации и другие мероприятия.

Старт проекту, реализуемому банком ПСБ и Благотворительным фондом "Подари Себе Будущее" при всесторонней поддержке региональных властей, дали губернатор Ярославской области, председатель ПСБ Петр Фрадков и директор Соловецкого музея-заповедника, наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий.

Евраев также отметил, что Соловки – это особая историческая точка, а история России неразрывно связана с судьбой архипелага.

Подобные проекты помогают глубже осмыслить прошлое и укрепляют духовные связи между регионами, добавил он.

Празднование 600-летия основания первого монашеского поселения (Савватий и Герман) на Соловецком архипелаге состоится в 2029 году. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября 2023 года. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране.