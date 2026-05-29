Москва29 мая Вести.Ярославль впервые станет одним из городов, принимающих многодневную велогонку "Россия". Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на платформе MAX.

Событие приурочено к предстоящему празднованию юбилея знаменитого туристического маршрута "Золотое кольцо России". Ярославль, являющийся его столицей, стал одной из ключевых точек веломарафона.

Организаторы обещают обширную программу: любители велоспорта смогут проехать по центральным улицам города, увидеть местные достопримечательности и послушать выступления музыкальных коллективов. В заезде примут участие ярославские спортсмены, победившие на всероссийских соревнованиях. Однако предусмотрены трассы для разных уровней подготовки.

Глава региона пригласил местных жителей и туристов стать участниками спортивного праздника. Записаться на заезд можно будет до 18 июня через официальный портал гонки.