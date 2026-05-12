16 мая на Сусанинской площади в Костроме стартует большой велофестиваль. Затем пройдет массовый заезд на 5 километров по улицам Костромы.

В программе также заявлены гастрономический фестиваль и экскурсионный квест-забег "Мазайские зайцы".

Вторым городом велогонки станет Нерехта. Спортсмены отправятся в индивидуальный заезд от Нерехты через деревню Рудино и обратно. Там же состоится награждение победителей и передача эстафеты следующему городу – Владимиру, сообщает ГТРК "Кострома".

Второй этап велогонки "Россия" пройдет 6 июня во Владимире и Суздале.

Велогонка "Россия" охватит восемь городов Золотого кольца. Всего предусмотрено восемь этапов, общий километраж составляет 504 километра. Завершится велогонка 12 сентября в Москве.