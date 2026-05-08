Москва8 мая Вести.Велогонка "Россия" пройдет с 16 мая по 12 сентябрь в Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иванове, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве. Об этом сообщается на сайте Велогонка.рф.

Всего предусмотрено 8 этапов, общий километраж составляет 504 км.

Первый этап начнется в Костроме 16 мая (индивидуальная гонка на 44 км), второй пройдет во Владимире—Суздале 6 июня (групповая гонка на 85 км), третий — в Ярославле 20 июня (групповая гонка на 63 км).

Четвертый этап состоится в Иванове (18 июля), 5-й — в Калязине (8 августа). Там пройдут критериумы (динамичная шоссейная кольцевая велогонка, проводимая на короткой замкнутой трассе) на 60 и 50 км соответственно. Нижний Новгород примет 6-й этап 23 августа (групповая гонка на 66 км).

Заключительные этапы, 7-й и 8-й, пройдут в Сергиевом Посаде (5 сентября) и Москве (12 сентября) соответственно. Спортсменам предстоит преодолеть 64 км групповой гонки.

Среди организаторов соревнований выступили Минспорт России, Федерация велосипедного спорта России (ФВСР), Правительство РФ, крупнейший организатор масштабных любительских спортивных мероприятий "Лига героев" и др.