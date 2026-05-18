Москва18 мая Вести.Первый этап велогонки "Россия" состоялся в Костроме 16 мая. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников, пожелав всем участникам соревнований высоких результатов.

Наш регион – место, где велоспорт действительно любят. За пять лет число желающих заниматься этим направлением выросло на 30%. Многие костромичи используют велосипед не только для занятий спортом, но и как повседневное транспортное средство написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ситников также выразил признательность Министерству спорта, Федерации велоспорта и всем, кто принял решение, чтобы велогонка стартовала в Костроме.

Велогонка "Россия" проходит с 16 мая по 12 сентября в 9 городах России: Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иванове, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве. Второй этап состоится во Владимире—Суздале уже 6 июня.