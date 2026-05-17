Российские спортсмены собираются поехать на VI Всемирные игры кочевников

Москва17 мая Вести.Российские спортсмены планируют принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в конце августа – начале сентября в Киргизии, сообщил посол РФ в центральноазиатской республике Сергей Вакунов в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, на турнир "собираются приезжать команды из различных республик, которые практикуют традиционные виды спорта".

Будет команда из Республики Татарстан, наши друзья из Якутии также собирались представить свою команду. Желание изъявляли – не знаю, насколько это дойдет до практики, – также спортсмены из Горного Алтая" сказал посол

Всемирные игры кочевников будут проходить с 31 августа по 6 сентября этого года. Они пройдут сразу в двух городах Киргизии – Бишкеке и Чолпон-Ате.

В соревнованиях планируется участие спортсменов из более чем 100 стран, которые будут проверять свои силы в 43 видах спорта, среди которых – борьба, скачки и стрельба из лука. Всемирные игры кочевников – международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

