В Ярославле завершился 3-й этап велогонки "Россия" В Ярославле наградили победителей и призеров 3-го этапа велогонки "Россия"

Москва20 июн Вести.В Ярославле завершился 3-й этап велогонки "Россия", которая в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентября. Об этом сообщается в канале спортивного мероприятия в мессенджере МАХ.

Поздравляем победителей и призеров третьего этапа велогонки "Россия": 1-е место — Грибанов Данила – 1:40:36, 2-е место — Беляев Дмитрий – 1:41:21, 3-е место — Аполосов Александр – 1:41:22 сказано в публикации

Среди женщин 1-е место заняла Курносова Мария с результатом 2:03:11; 2-е место — Нищева Валерия, финишировавшая за 2:03:14; на 3-м месте расположилась Иванова Виктория — ее время составило 2:03:16.

Ярославль впервые принял этап многодневной велогонки. Участники преодолели 7 кругов по 9 км каждый по центральным улицам города. Также в рамках мероприятия прошел велофестиваль — его участникам нужно было проехать только один круг.

Всего в велогонке "Россия" предусмотрено 8 этапов: 1-й этап прошел 16 мая в Костроме, 2-й — во Владимире—Суздале 6 июня; 3-й этап — в Ярославле 20 июня; далее 4-й — в Иванове 18 июля, 5-й — в Калязине 8 августа; 6-й — в Нижнем Новгороде 23 августа; 7-й — в Сергиевом Посаде 5 сентября и 8-й — в Москве 12 сентября.

Общий километраж гонки — 504 км.