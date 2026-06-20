Москва20 июнВести.В Ярославле завершился 3-й этап велогонки "Россия", которая в 2026 году проходит с 16 мая по 12 сентября. Об этом сообщается в канале спортивного мероприятия в мессенджере МАХ.
Поздравляем победителей и призеров третьего этапа велогонки "Россия": 1-е место — Грибанов Данила – 1:40:36, 2-е место — Беляев Дмитрий – 1:41:21, 3-е место — Аполосов Александр – 1:41:22сказано в публикации
Среди женщин 1-е место заняла Курносова Мария с результатом 2:03:11; 2-е место — Нищева Валерия, финишировавшая за 2:03:14; на 3-м месте расположилась Иванова Виктория — ее время составило 2:03:16.
Ярославль впервые принял этап многодневной велогонки. Участники преодолели 7 кругов по 9 км каждый по центральным улицам города. Также в рамках мероприятия прошел велофестиваль — его участникам нужно было проехать только один круг.
Всего в велогонке "Россия" предусмотрено 8 этапов: 1-й этап прошел 16 мая в Костроме, 2-й — во Владимире—Суздале 6 июня; 3-й этап — в Ярославле 20 июня; далее 4-й — в Иванове 18 июля, 5-й — в Калязине 8 августа; 6-й — в Нижнем Новгороде 23 августа; 7-й — в Сергиевом Посаде 5 сентября и 8-й — в Москве 12 сентября.
Общий километраж гонки — 504 км.