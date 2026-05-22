Шестого июня во Владимирской области пройдет второй этап велогонки "Россия" Владимирская область примет эстафету велогонки "Россия" в июне

Москва22 мая Вести.Шестого июня во Владимирской области ожидается проведение второго этапа велогонки "Россия". Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Первый этап прошел 16 мая в Костроме, теперь же эстафету принимает Владимирская область. Заезд будет состоять из одного круга в 85 километров, участники начнут гонку во Владимире, а финишируют в Суздале.

Этап станет частью большого владимирского фестиваля "Велолето-2026".

Также в программе велогонки и гастрофестиваль, который пройдет в Суздале. В его рамках запланирована дегустация уникальных блюд ресторанов и фермеров, а также кулинарные мастер-классы и развлекательная программа.