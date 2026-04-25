Московский полумарафон пройдет в столице в субботу и воскресенье

В выходные в столице проведут Московский полумарафон Московский полумарафон пройдет в столице в субботу и воскресенье

Москва25 апр Вести.В субботу состоятся Детский забег и соревнования на дистанции 5 км, в воскресенье ожидается забег участников полумарафона, а также корпоративной и студенческой эстафет, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

В субботу Детский забег стартует в 15.00. Юные спортсмены пробегут 5 км. Старт и финиш которых расположен около Университетской площади МГУ имени Ломоносова, а трасса пройдет по улице Косыгина отмечается в сообщении

Старт полумарафона 26 апреля будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ, а финиш - на улице Лужники.

В этом году в забеге участвуют спортсмены из 33 стран, 80 субъектов России и 486 городов.