Москва7 июнВести.На 20 июня запланировано проведение ночного забега в рамках проекта "Лето в Москве". Спортивное мероприятие состоится по новому маршруту, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В ходе забега участникам предстоит преодолеть 10-километровую дистанцию.
Новая трасса пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и завершится на Университетской площадиговорится в сообщении
Все финишировавшие участники забега получат памятную медаль.