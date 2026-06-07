В Москве июньский ночной забег пройдет по новому маршруту

Ночной забег в Москве пройдет 20 июня по новой трассе В Москве июньский ночной забег пройдет по новому маршруту

Москва7 июн Вести.На 20 июня запланировано проведение ночного забега в рамках проекта "Лето в Москве". Спортивное мероприятие состоится по новому маршруту, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В ходе забега участникам предстоит преодолеть 10-километровую дистанцию.

Новая трасса пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и завершится на Университетской площади говорится в сообщении

Все финишировавшие участники забега получат памятную медаль.