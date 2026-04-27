Тарасов: в 2027 году на месте московского монорельса появятся беговые дорожки

Беговые дорожки на месте московского монорельса могут открыться в 2027 году Тарасов: в 2027 году на месте московского монорельса появятся беговые дорожки

Москва27 апр Вести.Уникальный беговой проект на месте бывшей линии монорельса в Москве может заработать в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

С 2027 года обещают запустить уникальнейший проект на месте монорельса, на котором разместят 4-километровую беговую дорожку, круг будет составлять 8 км сказал Тарасов

Он подчеркнул, что там не будет самокатов, велосипедов, речь лишь об отдельных линий для ходьбы и бега.

Московский монорельс завершил работу 28 июня 2025 года. На его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что на реализацию проекта потребуется около двух лет.