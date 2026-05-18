В РФС рассказали о преимуществе бега как вида спорта Эксперт Смертин: бег удобен тем, что это индивидуальный вид спорта

Москва18 мая Вести.Бег удобен тем, что это индивидуальный вид спорта, для которого требуются только кроссовки. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

По его словам, новый проект Всероссийской федерации легкой атлетики по развитию спортивной инфраструктуры откроет возможности как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Я могу сказать, чем удобен бег. [Это] индивидуальный вид спорта: тебе не нужно партнеров искать по команде, чтобы играть в одной команде, и, соответственно, не нужно спарринг-партнер. Здесь тебе нужны кроссовки, и, помните, Цой пел: "Место для шага вперед"... Ну, идеально, конечно, если будет создана инфраструктура. То есть тот проект, который сейчас уже имплементирован, он даст возможность, больше мотивации для ребят… Мне кажется, вот эта идея проекта - она очень крутая для всех абсолютно: для матерых бегунов и для начинающих. И я сильно прям вовлекся в это рассказал Смертин

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики РФ назвала цели развития на ближайшие 10 лет, куда входит привлечение в массовый спорт максимального количества граждан.