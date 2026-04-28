Смертин о проекте по адаптивному футболу "Стальная воля": нет аналогов в мире

Смертин: у проекта по адаптивному футболу "Стальная воля" нет аналогов в мире Смертин о проекте по адаптивному футболу "Стальная воля": нет аналогов в мире

Москва28 апр Вести.Российский проект "Стальная воля", который на протяжении уже пяти лет объединяет футболистов разных категорий инвалидности, не имеет аналогов в мире. Об этом заявил ИС "Вести" директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин.

Проект был придуман буквально на бегу, отметил он.

Когда я бежал - не марафон, но готовился к нему, - то подумал: "А почему бы не объединить в одном месте, в одно время абсолютно всех?" И "Стальная воля" - это, конечно, номер один, флагманский проект, аналогов в мире нет сказал Смертин

Он добавил, что также в России успешно развивается проект "Футбол в коррекционной школе". И подчеркнул, что футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен.