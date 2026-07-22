Москва22 июл Вести.Возвращение сборной России и российских клубов к международным соревнованиям упирается в позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в интервью KP.RU заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По словам министра, в Международной федерации футбола (ФИФА) есть понимание того, что сборную России нужно вернуть.

В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА сказал Дегтярев

Министр отказался давать оценку идеи перехода России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), отметив при этом, что в шахматах смена конфедерации действительно помогла.

Я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Сейчас скажешь, и все побегут. Я могу лишь сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Шахматная федерация России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах заметил Дегтярев

Кроме того, глава ОКР добавил, что верит в перспективы переговорного процесса в футболе, в том числе и судебные.

В футболе же думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее подытожил министр

Ранее сообщалось, что Совет ФИФА может рассмотреть вопрос возвращения сборной России к международным соревнованиям до декабря 2026 года.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил членство ОКР, а также отменил рекомендации от марта 2023 года по ограничениям допуска российских спортсменов к соревнования, по которым россияне могли участвовать только в индивидуальных стартах и только в нейтральном статусе.

После этого ряд международных федераций снял все ограничения для российских спортсменов. В их числе была Международная федерация волейбола (FIVB). В то же время газета The Telegraph сообщила, что ФИФА и УЕФА не будут приступать к рассмотрению вопроса допуска российских команд в ближайшее время, несмотря на новые рекомендации МОК.

Сборная России, а также клубные команды страны, отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. Национальная российская команда имеет право проводить товарищеские матчи, которые идут в зачет рейтинга ФИФА.