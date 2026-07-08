Международная федерация волейбола сняла все ограничения со спортсменов из России

Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов Международная федерация волейбола сняла все ограничения со спортсменов из России

Москва8 июл Вести.Международная федерация волейбола (FIVB) допустила до соревнований российские сборные и команды. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

7 июля международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении спортсменов из России. Кроме того, МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).

В соответствии с предыдущим решением администрации FIVB следовать рекомендациям исполкома МОК, а также после недавнего решения МОК, российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB говорится в сообщении

Такой подход, как отмечается в пресс-релизе, отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение МОК о восстановлении членства ОКР в организации, назвал это положительной новостью и важным шагом в возвращении законных прав российских спортсменов.