В Сбере рассказали о сюрпризе для участников "Зеленого марафона" в Москве Персонажи "Союзмультфильма" выйдут на старт "Зеленого марафона" в Москве

Москва30 мая Вести.Для участников благотворительного фестиваля "СберПрайм Зеленый Марафон" в Москве в 2026 году впервые организована "Семейная дистанция". Она подойдет для тех, кто решил прийти на спортивный праздник с детьми, заявил ИС "Вести" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Семейная дистанция" представляет собой пешую прогулку. Родители и дети смогут пройти маршрут в удобном для них темпе. Партнером дистанции стала студия "Союзмультфильм".

Дистанция у детишек разная: есть 400 метров, есть 600 метров, есть 800 метров... Но в этом году мы подготовили сюрприз, потому что будет семейный забег. В этом году 90 лет исполняется "Союзмультфильму", на этот старт выйдут в том числе герои самых популярных мультфильмов "Союзмультфильма" рассказал Кузнецов

Благотворительный "СберПрайм Зеленый Марафон" состоится 30 мая, он объединит тысячи бегунов более чем в 60 городах, в том числе в китайском Хэйхэ.