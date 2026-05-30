Москва30 мая Вести.География "Зеленого марафона" продолжает расширяться. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Благотворительный "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в 60 городах. В частности, любители бега одновременно выйдут на дистанции в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске - маршруты проложены параллельно друг другу на обоих берегах Амура.

С одной стороны Амура будут стартовать несколько тысяч наших, российских бегунов. И среди них будут на самом деле китайские бегуны. А с другой стороны Амура, тоже на набережной, будут стартовать китайские бегуны, китайские любители бега, и там тоже будет несколько десятков россиян. В будущем, открою секрет, мы очень надеемся, что нам удастся организовать вместе с нашими китайскими друзьями забег уже через Амур по мосту - "Дружба", чтобы стартовать с одной стороны Амура, а финишировать на другой рассказал Кузнецов

Для участников с детьми на марафоне организована "Семейная дистанция", добавил он.