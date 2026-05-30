Москва30 мая Вести.Средний бизнес выражает готовность включиться в работу по корпоративной поддержке своих сотрудников. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Она прокомментировала итоги третьего Всероссийского телемарафона "Марафон здоровья #Вместездорово", который состоялся 28 мая. Мероприятие реализуется с целью популяризации и тиражирования лучших корпоративных программ по сохранению здоровья работающего населения.

Было принято решение сделать карту социальных проектов работодателей. Сейчас в телемарафон стараются включиться не только крупные работодатели, но также и средние, которые говорят: да, у нас нет возможности, допустим, организовать детский сад или купить для своего сотрудника страховку, но мы тоже готовы включиться в эту работу, именно такими добрыми делами для своих сотрудников сказала Святенко

Также, по ее словам, первоначально корпоративные меры поддержки были связаны с личным здоровьем (например, диспансеризация), однако на сегодняшний день они стали затрагивать сферы долгожительства и семьи.