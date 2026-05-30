Москва30 мая Вести.В России работодатели реализуют различные меры поддержки своих сотрудников. О некоторых из них ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

В регионах, как рассказала сенатор, практикуется проведение диспансеризации для тех, кто находится в отдаленных районах.

Были интересные практики, связанные с проведением тотальной диспансеризации в рабочее время для сотрудников и направления тех из них, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, - в лечебные диагностические учреждения сообщила Святенко

Она обратила внимание, что первоначально корпоративные меры поддержки были связаны с личным здоровьем, однако на сегодняшний день они стали затрагивать и другие сферы.

Изначально мы говорили о здоровье работающих, потому что им просто некогда прийти к врачу, и делали акцент на программы физической культуры, здорового образа жизни, правильных привычек и правильного питания… Мы обратили внимание на смещение акцента в сторону долгожительства и семьи. Потому что понимаешь, что человек не может быть здоровым и работоспособным, если у него в семье кто-то болеет, есть у него тревога за семью подчеркнула Святенко

Современные программы поддержки от работодателей стали семейно-центричные.

Очень многие предприятия делают акцент на семейном отдыхе, на том, чтобы сотрудники предприятия выезжали вместе со своими семьями, общались, и было интересно не только старшему поколению, но также и детям, а иногда и внукам. Также отмечу, что многие работодатели обращают внимание на дискомфорт и низкую производительность труда сотрудников, когда 1 сентября они вместо того, чтобы пойти на линейку и порадоваться за ребенка, который идет в первый класс, находятся на работе. И работодатели принимают решение отпустить людей в этот день поделилась она

По мнению политика, гибкость работодателей и поддержка сотрудников повышает производительность труда.