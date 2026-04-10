Москва10 апр Вести.Кадровые центры "Работа России" ориентированы на активную поддержку участников специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

По его словам, многие работодатели сегодня не просто рассказывают о профессиях, но и показывают их. На многих площадках есть тренажеры-симуляторы и у соискателей есть возможность с помощью программ дополнительной виртуальной реальности познакомиться и примерить работу фактически на себя.

Кадровые центры сегодня ориентированы на то, чтобы проактивно оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Кто-то из них возвращается на прежнее место работы, но для кого-то важно изменить свою профессиональную траекторию. И в этом случае они могут пройти профориентацию в кадровых центрах. В случае необходимости им может быть предложена возможность переобучения, получения новой профессии сказал Платыгин

Ранее сообщалось, что кадровый центр Депздрава внедряет новые стандарты, технологии, оборудование и методы лечения в московском здравоохранении.