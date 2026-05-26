В РФ усовершенствовали меры поддержки для малого и среднего бизнеса В Корпорации МСП рассказали об улучшении мер поддержки для бизнеса

Москва26 мая Вести.В РФ усовершенствовали меры поддержки предпринимательства. О преимуществах Цифровой платформы МСП. РФ в комментарии ИС "Вести" рассказал заместитель гендиректора Корпорации МСП Денис Солянников.

Цифровая платформа МСП. РФ на настоящий момент является полноценным цифровым ассистентом, который доступен предпринимателям на самых разных стадиях их работы и развития, от старта до масштабирования. На цифровой платформе МСП. РФ на настоящий момент уже зарегистрировалось больше 1,6 млн предпринимателей. При этом за счет того, что мы провели бесшовную интеграцию с различными ведомствами, мы существенно смогли сократить сроки подачи заявок на предоставление мер поддержки сказал он

На данный момент на платформе МСП.РФ доступно более тысячи федеральных и региональных мер и более 35 сервисов. Среди них — консультации, образовательные курсы, а также анализ и оценка рынка, расчет бизнес-плана. Также в числе мер поддержки предпринимателей представлены свыше 500 субсидий и грантов, которые можно получить на любом этапе развития своего дела.

Ранее учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов также отметил, что социальным предпринимателям необходима поддержка со стороны крупного бизнеса.