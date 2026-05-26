Москва26 маяВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.
26 мая отмечается День российского предпринимательства. В своем обращении Мишустин отметил вклад представителей малого и среднего бизнеса, основателей стартапов и инвесторов в развитие экономики и укрепление технологического суверенитета страны.
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательстваследует из телеграммы
По словам Мишустина, предприниматели создают современные предприятия, новые рабочие места и целые отрасли – от производства и туризма до креативных индустрий и российских брендов.
Премьер также подчеркнул, что поддержка отечественного предпринимательства остается одним из приоритетов государства. Власти продолжают работу по снижению административных барьеров, совершенствованию деловой среды и расширению инструментов поддержки бизнеса в регионах.
Мишустин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть внешние вызовы, и пожелал предпринимателям успехов в реализации проектов.