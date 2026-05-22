Учредитель фонда "Наше будущее": задача - помочь людям выйти на самообеспечение Алекперов: фонд "Наше будущее" стремится помочь людям выйти на самообеспечение

Москва22 мая Вести.Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" поддерживает людей, стремящихся к созданию востребованной социально ориентированной продукции. Об этом заявил ИС "Вести" учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Фонд запустил в России первую частную программу льготного кредитования "Социальный предприниматель". По ней организации со статусом "социального предприятия" могут получить финансирование. В официальном реестре зарегистрировано более 11,6 тыс. компаний малого и среднего бизнеса.

Задача, которая стояла - поддержать людей, чтобы они стали сами зарабатывать деньги, чтобы они начали формировать собственные бюджеты, чтобы они начали производить продукцию, которая востребована обществом, именно социально ориентированную продукцию. Мы создали для них систему не только поддержки финансовой на начальной стадии, но и обучения их сказал Алекперов

Есть целая система обучения социальных предпринимателей. Им дают понимание, как дальше развиваться, отметил Алекперов.