Москва4 мая Вести.Личный фонд может стать эффективным инструментом для сохранения активов, защиты бизнеса и упрощения наследования, рассказал РБК генеральный директор "Лайф Менеджмент" Александр Пергушев.

По его словам, такой механизм помогает избежать длительных процедур и снизить риски для наследников.

В России наследование активов, особенно инвестиционных, часто связано с длительным поиском имущества, нотариальными процедурами и возможными спорами между родственниками. Дополнительные сложности возникают из-за того, что финансовые организации не получают автоматически сведения о смерти клиента и вынуждены ждать обращения наследников.

Если заранее передать активы в личный фонд, то после ухода учредителя юридически ничего не меняется: фонд остается владельцем имущества и продолжает управление в соответствии с заданной стратегией, пояснил Пергушев.

Он отметил, что личный фонд позволяет создать финансовую подушку для наследников, однако не даст им "промотать" средства. Вместо этого фонд научит их управлять активами.

Кроме того, личный фонд поможет избежать передачи активов нежелательным лицам и защитит их от рисков учредителя еще при его жизни (от субсидиарной, административной и уголовной ответственности).

Пергушев подчеркнул, что личный фонд в российской практике становится альтернативой классической модели наследования, позволяя не только сохранить капитал, но и обеспечить более устойчивое управление семейными активами в долгосрочной перспективе.