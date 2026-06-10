Котяков: в РФ будут проактивно назначать страховые пенсии по старости Котяков: страховые пенсии по старости в России станут назначать проактивно

Москва10 июн Вести.Страховые пенсии по старости в России будут назначать проактивно, то есть без обращения со стороны гражданина. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда

По его словам, это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд РФ в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов и число детей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин 8 июня назвал способы, благодаря которым можно увеличить размер пенсии в России. По его словам, россиянам стоит зайти в личный кабинет на портале "Госуслуги" или в приложении Социального фонда и запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.