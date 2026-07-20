Москва20 июл Вести.Желание самостоятельно управлять пенсионными накоплениями может привести к серьезным финансовым потерям. Об этом предупредил председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.

Он подчеркнул в интервью "Прайм", что риски, связанные с преждевременным переводом средств между страховщиками, могут обернуться утратой всего инвестиционного дохода.

Согласно правилам, сменить фонд в системе обязательного пенсионного страхования можно без потерь только один раз в пять лет. Если попытаться сделать это раньше, то инвестор автоматически потеряет весь накопленный доход, пояснил Недбай.

Чтобы минимизировать риски, аналитик посоветовал заранее запрашивать выписку у текущего страховщика и узнавать дату окончания пятилетнего периода.

Также он предложил рассмотреть возможность перевода накоплений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС), где доступны единовременные или срочные выплаты, и средства можно наследовать.

Ранее стало известно, что Социальный фонд России (СФР) 1 августа выполнит плановый перерасчет страховых пенсий по старости для граждан, которые продолжают трудиться. Корректировка будет произведена автоматически с учетом страховых взносов, уплаченных за 2025 год.