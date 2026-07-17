Москва17 июл Вести.За выплатой пенсионных накоплений умершего родственника нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.

Пенсионные накопления - это заработанные человеком деньги, автоматически родственникам их не перечисляют, за выплатой надо обращаться самостоятельно, важно не пропустить установленный срок сказал Новичков

Он пояснил, что наследникам необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни, он мог подать заявление и указать правопреемников. Если такого документа нет, то необходимо обращаться туда, где формировались его накопления.