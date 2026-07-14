Эксперт Машаров разъяснил, как оформить уход за пожилым для начисления стажа Общественная палата: уход за пожилым человеком дает право на трудовой стаж

Москва14 июл Вести.В России нуждающиеся в уходе пожилые люди могут выбрать услуги социального работника или оформить для себя помощь человека, который получит при выполнении такой работы пенсионные баллы и трудовой стаж. Об этом член Общественной палаты России Евгений Машаров рассказал RT.

В задачи ухаживающего могут входить помощь пожилому человеку при походах к врачу, уборка, готовка, покупка продуктов или помощь с оформлением коммунальных платежей. При этом, подчеркнул Машаров, для официального оформления ухаживающий должен быть трудоспособным и не работать официально. По словам эксперта, ухаживающий до 2025 года получал компенсационную выплату, но сейчас ее заменили пенсионной надбавкой за уход.

Деньги получает пенсионер, а не тот, кто за ним ухаживает. Ухаживающий получает только стаж и пенсионные баллы. Отмечу, что закон никак не оговаривает максимальное количество пожилых людей, за которыми можно ухаживать пояснил эксперт

По словам Евгения Машарова, надбавку к пенсии получит каждый пенсионер. Для того, кто за пенсионерами ухаживает, в страховой стаж учитывается только уход за одним человеком, независимо от того, скольким пенсионерам оказывает услуги помощник.

Ухаживающим лицом за пожилыми может быть любой неработающий трудоспособный человек – студенты, проходящие обучение подростки с 14 лет, если получили на эту деятельность согласие родителей.

Оформление ухода проходит только в Социальном фонде России (СФР) по месту жительства пожилого человека. Если здоровье пенсионера не позволяет ему лично посетить отделение фонда, то необходимо оформить заявку на вызов сотрудника Соцфонда на дом или оформить согласие на уход и заверить его у нотариуса, вызвав юриста на дом.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил установить ухаживающим за пожилыми людьми старше 80 лет денежные выплаты в 50% от регионального МРОТ на пенсионера.