Москва27 мая Вести.Родственники умершего пенсионера могут получить начисленную, но не выплаченную при его жизни пенсию, доплаты к ней, а в отдельных случаях – накопительную часть, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката, управляющего партнера юридической фирмы "Шапенко и Партнеры" Владимира Шапенко.

Юрист уточнил, что на получение начисленной пенсии имеют право только нетрудоспособные члены семьи, проживавшие совместно с умершим на день его смерти. Это же правило распространяется на федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии. В отсутствие таких родственников средства включаются в состав наследства и выплачиваются наследникам по закону или по завещанию.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, но она есть не у каждого. Остаток накоплений можно унаследовать в виде единовременной выплаты, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части — определил период, в течение которого он будет получать выплату. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток отметил Шапенко

Если часть накопительной пенсии сформирована за счет материнского капитала, на нее имеют право только супруг и несовершеннолетние или учащиеся очно дети умершей.