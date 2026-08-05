Юрист напомнила о праве пенсионеров получать алименты на содержание от детей Юрист Чирикова: пенсионер вправе получать алименты на содержание от детей

Москва5 авг Вести.Пенсионер имеет право получать алименты на свое содержание от совершеннолетних детей, мужа или жены, а также от других родственников. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT.

Чтобы обратиться в суд по этому вопросу, необходимо подтвердить нетрудоспособность, нуждаемость в материальной помощи и наличие у ответчика обязанности по содержанию, уточнила юрист. Она отметила, что зачастую алименты взыскиваются с совершеннолетних трудоспособных детей.

Для таких споров женщина признаётся нетрудоспособной с 55 лет, мужчина с 60 лет. Основанием также служит инвалидность первой, второй или третьей группы. Получение досрочной пенсии в более молодом возрасте дает право на алименты при наличии другого основания, к примеру, установленной инвалидности сказала она

Чирикова объяснила, что для подтверждения нуждаемости следует предоставить сведения о доходах и необходимых расходах. Суд рассмотрит размер пенсии, заработок, соцвыплаты, имеющиеся накопления и имущество.

Одновременно учитываются расходы на питание, жилье, коммунальные услуги, лекарства, лечение, реабилитацию и посторонний уход. Пенсионеру стоит приложить справки о выплатах, медицинские назначения, рецепты, чеки, квитанции и банковские выписки. Чем точнее расчет ежемесячных расходов, тем полнее суд сможет оценить потребность в помощи уточнила она

Кроме того, учитывается материальное положение ребенка. Суд изучит его доходы и имущество, состояние здоровья, количество несовершеннолетних детей. Если гражданин не работает, это не исключает взыскание алиментов.

Алименты родителю назначаются ежемесячно в твердой денежной сумме с учетом положения обеих сторон сказала Чирикова

По ее словам, пенсионер может потребовать выплаты от супруга или супруги при зарегистрированном браке, нуждаемости и наличии у мужа и жены необходимых средств.

Иск подается в районный суд по месту жительства пенсионера либо ответчика. Госпошлина с истца по требованию о взыскании алиментов не взимается. Выплаты присуждаются со дня обращения в суд. Алименты за предыдущие три года можно получить при наличии подтверждений, что пенсионер обращался за помощью, а обязанное лицо уклонялось от выплат добавила Чирикова

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