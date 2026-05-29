Юрист пояснила, может ли нерадивый отец потребовать алименты у своих детей Юрист Гимадеева: отец-алиментщик вправе в старости требовать деньги от детей

Москва29 мая Вести.Взыскание с нерадивого отца алиментов на детей может привести к тому, что повзрослевшему ребенку позднее придется содержать родителя в старости, рассказала юрист Ольга Гимадеева "Комсомольской правде".

Как пишет газета, многие женщины в разводе опасаются подавать на алименты, так как боятся, что детям потом придется платить содержание нерадивому отцу в старости.

Гимадеева назвала такие опасения небезпочвенными.

Вот это уже формально не миф. Действительно есть закон, который позволяет родителю обратиться с иском в суд, чтобы взыскать со своих взрослых детей деньги на свое содержание сказала юрист

Гимадеева пояснила, что знает несколько таких случаев, но суммы там небольшие – порядка 7 тысяч рублей в месяц.

По ее словам, в ситуации с алиментами престарелому родителю есть масса нюансов, например, если отец был должником по алиментам, то суд вряд ли встанет на его сторону.

Принцип: не участвовал в жизни ребенка — не имеешь права просить помощи указала юрист

Ранее сообщалось, что в Омской области отец, не видевший сына 20 лет, не смог взыскать с него алименты через суд.