Сенатор Гибатдинов: приставы не могут взыскивать задолженность из алиментов

Москва12 апр Вести.Судебные приставы не имеют права взыскивать задолженность из платежей по алиментам, поэтому такие переводы важно маркировать, сообщило РИА Новости со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей отметил сенатор

Он также уточнил, что отправитель алиментов обязан маркировать выплаты. Если этого не происходит, приставы могут ошибочно списать платежи. В таком случае необходимо направить приставу-исполнителю заявление с требованием вернуть сумму алиментов.